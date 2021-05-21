В Украине снова происходит атака на Закон о языке, несмотря на то, что все хорошо работает, вокруг языкового вопроса постоянно возникают какие-то негативные движения. Об этом рассказала депутат София Федина политологу Виктору Тарану в новом блоге «Таран VLOG» на Youtube.

«Я думаю, что, с одной стороны, это партийный заказ из Кремля и его должны выполнять. Это происходит систематически, потому что мы видим, что их с постоянной периодичностью пытаются впихнуть в повестку дня. С другой стороны, мы понимаем, что те, кто постоянно пытаются пропихнуть изменения в Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», систематически получают за это деньги», - сказала она.

Федина рассказала, что ей непонятно, почему второй законопроект об изменениях в Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подал председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Поэтому, по ее словам, есть опасения, что именно этот законопроект может быть принят.

«Хотя, на самом деле, следовало бы опять не успеть, или следовало бы сказать, что в частности в Страстную неделю, в очень важный для христиан день, не стоит поднимать вопрос об изменении в Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которое настолько разъединяет общество. В конце концов в этом законопроекте речь идет об отсрочке штрафов, а за ними по сути поставят вопрос и о самом существовании Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»», - сообщила она.

Федина резюмировала, что эти штрафы вводятся лишь когда предприятия после многих предупреждений и дальше делают нарушения.

«То есть, на самом деле, проблемы не существует, ее пытаются создать в публичном пространстве, чтобы снова разъединять общественность. Но мы будем против этого воевать и, на самом деле, будем очень благодарны за массовую общественную поддержку. Без поддержки общественности в позиции государственного языка будет очень сложно», - добавила она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Голобуцкого, что уже 30 лет вопрос выживания актуален.

Также ранее Голобуцкий рассказывал, что на любую систему найдется способ, как ее сломать.