Багато було в історії прикладів, коли звільнена країна отримувала права та свободи і потрапляла у автократичний устрій. Демократію іноді використовують, як інструмент маніпуляції, що дає змогу контролювати людей та їхні настрої.
Політтехнолог Олексій Голобуцький у програмі Віктора Тарана «Таран Vlog» розповів, чому у бідних країнах демократія призводить до суцільної автократії.
«Наша нація перебуває у розвитку. Повноцінні політичні права, які були надані 30 років тому, зробили з нас те, чим ми є. Вже 30 років питання виживання актуальне. Якщо через 10 років ми будемо розвалена або поділена між іншими країна – я цьому не здивуюсь», - зазначив Голобуцький.
На думку експерта, у нашій країні освіта купується, а майновий стан накопичується нелегально. Тому треба обмежити політичні права.
«Усі країни, які отримали свободу, не маючи ніяких інститутів і маючи бідне та нице населення, почали гратися у гру, яка закінчується тільки одним – занепадом країни та автократією», - підкреслив політтехнолог.
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На думку Голобуцького, якщо бідній та нерозвинутій країні надати політичні права та демократію, цим одразу ж скористаються, що призведе до концентрації влади в однієї людини. Демократія дає можливість охоплювати більшу кількість людей, які будуть вірити у те, що вони на щось впливають. Це дає змогу будь-якій політичній силі нав’язувати людині, що те чи інше рішення – це вибір народу.
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