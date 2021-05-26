Чи можна виміряти рівень щастя в країні - і якщо так, то як?Це питання у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає футуролог Олексій Толкачов.
«Виміряти щастя дуже складно - це багатофакторна і багаторівнева конструкція. Багато хто може сказати: хто багатший, той і щасливіший. Насправді - зовсім ні. Ми можемо говорити, що в США зараз хмарочоси, ролс-ройси, маєтки... Але у нас теж все це є - в олігархів. Однак в США влада під час карантину давала до шістсот доларів підтримки в тиждень. Люди розуміли, що так чи інакше не здохнуть з голоду. Але і США не найщасливіша країна у світі. Уже п'ятий рік поспіль перше місце в цьому рейтингу займає Фінляндія», - каже Толкачов.
А в Фінляндії, зазначає він, холодно. Алкоголю там вживають багато - менше, ніж наші північні сусіди, але ж фінам треба грітися. Але Фінляндія, Данія, Швеція і навіть Швейцарія - це країни, де матеріальне споживання не є пріоритетом.
«У такій країні ти можеш просто сидіти під пледом і пити гарячий чай, і тобі добре. Головне - стан захищеності, доброти, гармонії з навколишнім світом. Це не вимірюється в рівні ВВП на людину. Міжнародний рейтинг щастя оцінює не тільки багатство країни, а й соціальні умови, щирість людей, наявність свободи вибору, захищеність, упевненість в майбутньому... Там колосальна кількість показників», - розповідає Олексій Толкачов.
Раніше, як повідомляє Politeka, він закликав українців переосмислити категорію любові та заново їй навчитися.
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Також Толкачов зазначив, що суспільство, де панує ненависть, не здатна виховати політиків, які люблять народ.