Чи можна виміряти рівень щастя в країні - і якщо так, то як?Це питання у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає футуролог Олексій Толкачов.

«Виміряти щастя дуже складно - це багатофакторна і багаторівнева конструкція. Багато хто може сказати: хто багатший, той і щасливіший. Насправді - зовсім ні. Ми можемо говорити, що в США зараз хмарочоси, ролс-ройси, маєтки... Але у нас теж все це є - в олігархів. Однак в США влада під час карантину давала до шістсот доларів підтримки в тиждень. Люди розуміли, що так чи інакше не здохнуть з голоду. Але і США не найщасливіша країна у світі. Уже п'ятий рік поспіль перше місце в цьому рейтингу займає Фінляндія», - каже Толкачов.

А в Фінляндії, зазначає він, холодно. Алкоголю там вживають багато - менше, ніж наші північні сусіди, але ж фінам треба грітися. Але Фінляндія, Данія, Швеція і навіть Швейцарія - це країни, де матеріальне споживання не є пріоритетом.

«У такій країні ти можеш просто сидіти під пледом і пити гарячий чай, і тобі добре. Головне - стан захищеності, доброти, гармонії з навколишнім світом. Це не вимірюється в рівні ВВП на людину. Міжнародний рейтинг щастя оцінює не тільки багатство країни, а й соціальні умови, щирість людей, наявність свободи вибору, захищеність, упевненість в майбутньому... Там колосальна кількість показників», - розповідає Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він закликав українців переосмислити категорію любові та заново їй навчитися.

Також Толкачов зазначив, що суспільство, де панує ненависть, не здатна виховати політиків, які люблять народ.