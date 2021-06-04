Практичний психолог Марина Глевацька в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявила, що 55% людей після COVID-19 отримують складний психологічний стан.

"Можна говорити, що 80% з усіх зараз звернень до психологів - це постковідні хворі, які отримали нові психологічні стани складні. Якщо брати статистику Америки - там кажуть, що 55% людей обов'язково отримують ось цей складний кризовий психологічний стан", - сказала Марина Глевацька.

Вона зазначила, що коли у людини, яка перехворіла на COVID-19, починають з'являтися суїцидальні думки і стан безвиході - це значить, що вірус почав вражати дрібні судини головного мозку.

"Це вже про захворювання. Коли людина нічого не може з цим зробити. І близьким здається, що це просто такий стан. "Ось він собі там щось навидумував". Але насправді - цей стан вже неконтрольований. Це правда. І це не тільки депресивний стан, а й панічні атаки, з якими я зараз активно працюю", - додала Глевацька.

За її словами, люди часто впадають в стан безсилля, і через це нав'язливі страхи посилюються, оскільки люди звикли контролювати своє життя.

"Про лікування ми можемо говорити двофакторно: тут однозначно потрібно звертатися до психолога, тому що саме не пройде. Практично всі мої клієнти, хто приходить, кажуть: "Я пробував сам. Я пив таблетки". Я піднімала статистику, ще в процесі, коли ми п'ємо препарат - ще трошки полегшується стан. Після накопиченого ефекту стан знову посилюється, ускладнюється", - підкреслила психолог.

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