В восьмом веке нашей эры в Киеве был определенный центр цивилизации. Об этом рассказал политический аналитик Александр Кочетков в гостях у Алексея Толкачева в программе «БДСМ» на YouTube.

«Люди, которые жили в нашей местности, исторически привыкли к тому, что все что надо приходит само, что из-за них все проходят, останавливаются на территории сегодняшней Украины, отдают деньги что-то покупая. С другой стороны, какие-то более голодные и жесткие соседи с юга, с запада и востока постоянно хотели захватить нашу местность и претендовали на нашу землю», - рассказал он.

Кочетков считает, поэтому наш народ, украинское население привыкло не жить, а выживать. Все что ему нужно, оно приходит почти само, считает он, не надо серьезно работать так как на Севере Европы в Скандинавии, где за каждую минуту будущего счастья надо было очень много работать и соревноваться с природой.

«Но у нас были постоянные определенные захватчики - это татаро-монголы, поляки, россияне даже шведы к нам пришли. И вот главная черта украинского народа – это невероятная способность выживать под кем угодно. Я хочу сказать, что чтобы не происходило вокруг нас, украинский народ всегда сохранит внутри вышиванку, грустные украинские песни», - сказал он.

Кочетков уверен, что наша способность к выживанию определенным образом придает нам такой гибкости и мягкости, что мы за собственное счастье не привыкли бороться. Мы привыкли выживать в тех условиях, которые возникают внешне, кто-то приходит и что-то нам навязывает, поэтому мы не можем строить собственное счастье.

«Потому что как только мы начинали что-то строить, как тут же начиналось какое-то потрясение, которое сносит все результаты труда», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Матвийчука, что в Украине люди друг к другу относятся как к определенному ресурсу.

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