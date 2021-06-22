В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» Александр Клименко, украинский искусствовед, художник и иконописец рассказал, почему он против культа личности и построения пантеонов в современном демократическом государстве и, по его мнению, должен их заменить.

«Я против любого культа любой личности. Это основная проблема как раз советской эпохи и стран постсоветского пространства, кроме, пожалуй, балтов», - заявил Клименко.

Друзенко вспомнил, что и в Америке в последнее время выработался культ личности Трампа в классических проявлениях. Однако Клименко отметил, что там ситуация совсем другая.

«В США есть институция, которая препятствует подобном культа, а у нас под этот культ все и построено. Администрация президента — это сталинская структура, по сути, которая со времен Сталина потихоньку, с определенными трансформациями дошло до того же Зеленского», - говорит Клименко.

Он отметил, что считает правильным расширять пространство, однако не строить пантеон. При этом о последнем, отмечает художник, стоит говорить очень осторожно в демократической традиции. Ведь, объясняет он, если создавать пантеон, то каждый следующий президент скажет, что также хочет в нем быть.

«Я строил бы историю демократических сложностей, демократических взаимосвязей и демократических антиномий. Украинская культура - антиномическая и сложная, и ее нужно не уменьшать, а увеличивать, добавить какой-то концептуальной полноты. Современная война - в сложности взаимосвязей. Нужно понимание сложных культурных, политических и военных процессов», - считает Клименко.

По его мнению, экс-президент Порошенко понимал сложность этих процессов. При этом, отмечает Клименко, проблема в том, что называть его кристально чистым человеком, который выстраивала взаимосвязи честно, нельзя и риторика, которую использует его окружение — это не про него.

Напомним, Друзенко рассказал, что источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй.