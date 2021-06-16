Доцент Києво-Могилянської академії та Львівської бізнес-школи УКУ, доктор філософії Кембриджського університету, керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайло Винницький у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» заявив, що Україна це країна можливостей. За його словами, в Україні, порівняно із Заходом, безмежні можливості для самореалізації.

«Давайте позбудемося цього комплексу меншовартості, що ми там недотягуємо. Можливо ми економічно відсталі поки що, але у всіх аспектах нашого цивілізаційного розвитку ми є далеко попереду Європи і Північної Америки. Люди виїжджають з України у пошуку стабільності та передбачуваності. Ми маємо розуміти, що стабільність і передбачуваність мають свою ціну. Ця ціна – ти стаєш гвинтиком у великій суспільній машині», - зазначив Винницький.

За словами експерта, на Заході можливостей для самовираження значно менше, тому що там усі соціальні ролі зайняті, тому людина, яка приїжджає до іншої країни, вона не отримає там можливостей для самовираження, а отримає матеріальний комфорт.

«Що ми маємо в Україні? Ми маємо безмежні можливості для самореалізації. Я приїхав одразу після захисту дисертації, мені було 32 роки і мене взяли консультантом для найбільшого банку в Україні. Я мав доступ до голови правління. Щоб я у 32 роки мав доступ до голови правління у Канаді? (Нереально, - ред.)», - зазначив експерт.

За історією Винницького, він у 2002 році переїхав до України з Канади, тому порівнює життя там і тут. За його словами, зараз він досить успішна людина.

«Я за ці 18 років прожив 4 канадські життя. Разом з тим, я не знаю, за що я буду годувати свою сім’ю через 3 місяці, тому що мої доходи дуже непередбачувані. Україна – це країна можливостей для самореалізації. Плата за самореалізацію – ризик та нестабільність», - підкреслив гість програми.

Нагадаємо, для Politeka Глузман прокоментував масову підготовку правознавців в Україні.

Раніше Politeka публікувала слова Біркадзе, що якщо людина готова платити за посаду – вона або дурень, або йде туди красти.