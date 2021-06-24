Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, як Україна може перемогти російський флот.

«Нам треба розуміти, що повноцінну війну на морі ми не виграємо, вона нам не потрібна. Якщо навіть і розраховувати на війну, то нам необхідно розраховувати на наземні засоби ураження кораблів», - говорить експерт.

Толкачов зізнається, що його дуже надихнула презентація українського безпілотника ACE ONE.

«До виходу у виробництво буде потрібно ще три роки. Але це краще, ніж турецькі «Байрактари», - сказав футуролог.

На його думку, влада повинна вкласти гроші в розробку цього безпілотника, щоб його купували інші країни.

«Мені дуже хочеться, щоб наша влада мислила стратегічно. Ми витратимо 3, 4, 5, 10 млрд грн на розробку цю, для того щоб поставити їх на озброєння в українську армію. Але це дозволить продати їх на сотні мільйонів гривень по всьому світу! Багато наших розробок, починаючи від танків і закінчуючи сучасними ракетами і системами, не купуються за кордоном, тому що їх немає на озброєнні української армії», - стверджує експерт.

Він підкреслив, що вкладення грошей в ACE ONE – це стратегічна інвестиція, яка дозволить Україні заробити «величезні кошти».

За його словами, кілька десятків таких безпілотників, керованих штучним інтелектом, дозволять знищити весь чорноморський флот РФ в лічені години.

Раніше Politeka повідомляла, що Толкачов розповів, чим небезпечне мікроозброєння майбутнього .