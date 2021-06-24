Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, як Україна може перемогти російський флот.
«Нам треба розуміти, що повноцінну війну на морі ми не виграємо, вона нам не потрібна. Якщо навіть і розраховувати на війну, то нам необхідно розраховувати на наземні засоби ураження кораблів», - говорить експерт.
Толкачов зізнається, що його дуже надихнула презентація українського безпілотника ACE ONE.
«До виходу у виробництво буде потрібно ще три роки. Але це краще, ніж турецькі «Байрактари», - сказав футуролог.
На його думку, влада повинна вкласти гроші в розробку цього безпілотника, щоб його купували інші країни.
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«Мені дуже хочеться, щоб наша влада мислила стратегічно. Ми витратимо 3, 4, 5, 10 млрд грн на розробку цю, для того щоб поставити їх на озброєння в українську армію. Але це дозволить продати їх на сотні мільйонів гривень по всьому світу! Багато наших розробок, починаючи від танків і закінчуючи сучасними ракетами і системами, не купуються за кордоном, тому що їх немає на озброєнні української армії», - стверджує експерт.
Він підкреслив, що вкладення грошей в ACE ONE – це стратегічна інвестиція, яка дозволить Україні заробити «величезні кошти».
За його словами, кілька десятків таких безпілотників, керованих штучним інтелектом, дозволять знищити весь чорноморський флот РФ в лічені години.
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