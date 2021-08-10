Православні сьогодні святкують важливе свято
11 серпня українці відзначають одне з трьох свят, присвячених Миколі Чудотворцю. За народним календарем 11 серпня відзначається Калинник.
Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята
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Миколи Чудотворця завжди особливо шанували на Русі. Цей святий-заступник скривджених і пригноблених, захисник подорожніх і дітей. Микола з юності був старанний у вірі, відрізнявся побожністю і твердістю в боротьбі з язичницькими пережитками.
Святитель заслужив славу безсрібника, він допомагав простим людям, чим міг. Молитва його була настільки сильна, що, згідно з християнськими джерелами, утихомирювала бурю і навіть воскрешала мертвих.
Микола багато подорожував, в основному по морю, тому вважається покровителем моряків і взагалі всіх подорожніх. Крім того, за дар зцілення до нього звертаються в хвороби, просячи позбавлення від хвороби.
Що не можна робити на Миколая Чудотворця?
Особливих заборон, пов'язаних з цим святом немає. Як і в інші церковні свята, в Різдво Святителя Миколая не можна здійснювати окультні і магічні обряди, сваритися з близькими, конфліктувати, заздрити і засуджувати когось. Також не слід захоплюватися алкоголем.
Не можна рукодільничати-займатися шиттям, в'язанням або вишиванням. Крім того, прання, якщо вона була намічена на сьогодні, краще перенести на інший день. День Різдва святителя Миколая слід провести в любові та злагоді, не сваритися, не лаятися і не злитися.
Про що молитися Миколі Чудотворцю
Миколі Чудотворцю прийнято молитися про мандрівників, порятунок від голоду, про щасливе заміжжя дочок. Ще за життя він прославився як умиротворитель ворогуючих, захисник невинно засуджених і рятівник від марної смерті. Святителю можна молитися про допомогу в будь-яких важких ситуаціях.
Прикмети на Миколая Чудотворця
Так як свято припадає на кінець літа, більшість прийме пов'язано з майбутньою осінню:
- Багато ягід і горіхів — до холодної зими.
- Якщо день видався теплим, то і на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.
- Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.
- На Калинів день тепло - до сухої і теплої осені.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
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