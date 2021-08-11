12 серпня 2021 - яке в цей день свято, прикмети і що категорично не можна робити
Православна церква 12 серпня вшановує пам'ять святих апостолів від сімдесяти Силуана і Силу (Силоса), а також святого Іоанна Воїна.
Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята
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Святі Сила і Силуана - апостоли, які були учнями святого Павла. Вони намагалися допомагати Павлу у всіх справах. Так, з проповідями апостоли відвідали Кілікію, Сирію, Філіппи і Македонію. У Коринфі Сила був висвячений на статус єпископа. Протягом життя він зробив безліч добрих справ і чудес. А Силуан довгі роки мандрував поки не став учнем апостола Павла, який висвятив його в статус єпископа Солунського.
Також православні вшановують пам'ять Святого мученика Іоанна Воїна, який служив в імператорському війську Юліана Відступника. Його разом з іншими воїнами відправили переслідувати і вбивати християн. Однак він відмовився і за це його покарали. Після тортур він довго сидів у в'язниці, а коли вийшов вів дуже праведне життя. За це його визнали святим.
Що не можна робити 12 серпня і традиції цього дня
Згідно з народними прикметами, 12 серпня слід було багато попрацювати, щоб в інші дні відчувати себе здоровим. Основну роботу брали на себе чоловіки, а жінки проводили обряди, щоб надати близьким більше сил.
Заборонено 12 серпня ігнорувати благання про допомогу. Якщо немає можливості допомогти фізично, необхідно надати моральну підтримку, але ні в якому разі не сміятися і не зловтішатися. В іншому випадку дуже скоро доля завдасть серйозного удару.
Всі б'юті-процедури, пов'язані з ріжучими предметами, необхідно перенести на інший день. Інакше можна нашкодити своєму здоров'ю і красі.
Якщо 12 серпня забити шлунок, згодом кишені будуть порожніми. Так говорили в народі і намагалися в цей день непереїдати.
Прикмети 12 серпня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- негода і сильний вітер-чекайте затяжних дощів;
- прохолодна і похмура погода-найближчими днями буде сухо, опади не передбачаються.
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