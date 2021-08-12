Цю дату в народі називають Євдокимів день

Православна церква 13 серпня вшановує пам'ять святого Євдокима Каппадокіянина - покровителя дому та сім'ї. Інші назви свята: «Євдоким», «Євдокимові заговини».

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія Євдокима

Народився він в сім'ї досить заможної, але при цьому батьки Євдокима були дуже віруючими. В юності він вирішує дати обітницю безшлюбності і уникає спілкування з жінками настільки, що намагається не дивитися на них. Розмови вів тільки з матір'ю.

Доброчесне життя Євдокима оцінив імператор, і призначив Євдокима правителем на території Харсіанської області. Потрібно сказати, що сам Євдоким свої обов'язки виконував сумлінно, намагався керувати людьми справедливо, дбав про вдів і сиріт, ставав на захист скривджених.

Згідно з переказами, непорочне життя Євдокима було угоднн Богу, і той покликав його на небеса у віці 33 років. Після смерті від тіла Євдокима почали зцілюватися хворі.

Що не можна робити в цей день

Це день, коли насилають найстрашніші порчі. Не сваріться ні з ким, не підбирайте речі, не беріть нічого у незнайомців і не давайте нічого зі свого будинку. Особливо обережні будьте на перехрестях. Від пристріту навіть краще одягнути червону вовняну нитку.

Не можна відмовляти в допомозі і забувати близьких. Їм, навпаки, варто допомогти, а така турбота потім повернеться вам подвійно.

Не можна лаятися з рідними, зриватися на них, вихлюпувати негативні емоції. Це може привести до сумних наслідків.

Головні прикмети цього дня

Якщо павутина полетіла-сонячна погода протримається ще довго.

Бджоли в полі летять - буде хороша погода.

Сильний вітер в Євдокима день віщує сніжну зиму.

Туман вранці швидко розсіюється - до ясної погоди.

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