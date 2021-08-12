Ще один український банк визнано неплатоспроможним

Як повідомляється на офіційному сайті Національного банку України (НБУ) 11 серпня, до категорії неплатоспроможних віднесли банк "Земельний Капітал". Відповідне рішення затверджене постановою правління регулятора № 400-рш/БТ від 11 серпня 2021 року.

Станом на 1 червня 2021 року за розміром загальних активів "Земельний Капітал" займав 63-е місце (909,983 млн грн) серед 73 діючих в країні банків. Частка фінустанови склала 0,04% від чистих активів платоспроможних банків, тому віднесення його до категорії неплатоспроможних ніяк не вплине на стабільність банківського сектора України.

Зазначається, що "Земельний Капітал" віднесли до кактегорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням ним у строк зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Регулятор обіцяє, що 70% вкладників банку отримають вклади в повному обсязі, так як їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис.грн, в той час як клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої ФГВФО (200 тыс. грн). .

Нацбанк додав, що загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2021 року становить 435.8 млн грн, або 92% від загальної суми вкладів фізосіб.

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