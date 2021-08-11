К сожалению, никто не застрахован от того, что рано или поздно поддельные деньги окажутся в вашем кошельке
В Украине купить фальшивые 50 копеек можно с помощью десятков Telegram-каналов. Их купить может даже ребенок. После этого от подделок избавляются в магазинах, общественном транспорте и даже в супермаркетах.
Как сообщает РБК в Украине расспознать фальшивые деньги возможно.
50 копеек 1994 года - так называемый "ромб". Отличительная черта - в первой грозди четыре ягоды в форме ромба. 50 копеек 1994-го с имитацией штампа 1БАк (четырех ягодник). Считается фальшивой, так как в 1994-м не было четырех ягодников.
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50 копеек 1992 года - один из самых интересных фальшаков, так называемый "грубый". Отличия видны явные: грубые края и рисунок.
Такие "фальшаки", на самом деле, для рядовых украинцев почти ничего не значат. То есть, вы можете даже не замечать, что в вашем кошельке - фальшивые монеты. Да и в магазине у вас с вероятностью 99,9% примут их.
Чтобы не получить такие монеты вместе со сдачей, эксперты советуют не платить деньгами большого номинала и стараться переходить на расчеты картой.
Напомним, что украинцев оставляют без денег новым способом, в ПриватБанке рассказали об опасности.
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