До Дня Незалежності України певні категорії громадян отримають одноразову матеріальну допомогу
До 700 гривень отримають особи з особливими заслугами перед державою, а також найменше забезпечені кияни в рамках програми "Турбота". Про це йдеться в розпорядженні КМДА.
Так, влада Києва вирішила підтримати наступні категорії громадян на честь державного свята:
- 250 гривень отримають - українці, які доглядають за інвалідами або людьми похилого віку, старше 80 років; непрацюючі пенсіонери, які сумарно отримують в місяць не більше 3708 грн виплат.
- 280 гривень отримають - сім'ї з дітьми-інвалідами та люди з інвалідністю з дитинства, а також батьки тих дітей, які тяжко хворіють.
- 350 гривень отримають - учасники АТО (в тому числі бійці добробатів), постраждалі учасники Євромайдану, які отримали легкі поранення.
- 400 гривень отримають - "євромайданівці", які отримали середні травми, а також кияни з порушеннями слуху та/або зору.
- 500 гривень отримають - Праведники Бабиного Яру, особи, реабілітовані після репресій, захисники Києва під час Другої світової війни.
- 700 гривень отримають - учасники Євромайдану, які отримали важкі травми; сім'ї загиблих АТОвців (волонтерів та бійців добробатів), батьки загиблих військовослужбовців-"строковиків".
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