В Україні не розглядають варіант використання третьої дози протикоронавірусної вакцини, як альтернативу ревакцинації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, експеримент з третьою дозою вакцини вже почався в Ізраїлі. Кузіна повідомив, що в Україні ревакцинацію жителів від коронавірусу планують провести через рік після того, як пройде базовий курс. Санлікар розповів, що поки лише повідомлення фармацевтичних компаній підтверджують, що метод "третього уколу" ефективний. Цю позицію поки не розділять представники ЕМА і ВООЗ.

Чиновник розповів, що Міністерстві охорони здоров'я чекають звіту щодо ефективності третьої дози. Офіційні дані про це мають оприлюднити наприкінці літа. Кузін підкреслив, що до цього мова про введення подібної практики в нашій країні не йде. Він додав, що ревакцинація жителів через рік – це базова стратегія Міністерства охорони здоров'я України.

У світі людей почали прищеплювати третьою дозою вакцини від коронавірусу вже в декількох країнах. Крім згаданого міністром Ізраїлю, до такої практики звернулися в Чилі. У цій країні жителі, які раніше отримали дві дози вакцини Sinovac, можуть розраховувати на третій укол вакциною від AstraZeneca.

У Всесвітній організації охорони здоров'я пропонують зупинити практику введення третіх доз вакцини. Відповідний мораторій у міжнародній організації планують ввести до закінчення вересня. Необхідність цього заходу у ВООЗ пояснили нестачею вакцин від коронавірусу у світі.

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