Уже почти год в стране растет количество выплат.

В Фонде социального страхования на протяжении семи месяцев нынешнего года существенно нарастили финансирование больничные листов, выделив на это 9 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ФССУ.

Указанный выше показатель почти на 5,5 млрд грн. или на 65,8% превышает аналогичные достижения 2020 года. За указанный период 2021 года 1,77 миллиона человек временно потеряли трудоспособность и получили компенсацию. В прошлом году такой помощи от государства попросили 1,25 миллиона человек. Рост, таким образом, достиг полумиллиона граждан – 41,6%.

С осени прошлого года в Украине началось резкое распространение коронавируса. Именно его эксперты назвали основной причиной роста числа больничных листов. В фонде отметили, что его расходы напрямую зависят от показателей средней зарплаты в Украине.

Дата финансирования больничного из фонда зависит от того, когда работодатель подаст соответствующее заявление-расчет. Финансирование больничных фонд производит по рабочим дням, как только на его счета поступает достаточная сумма от Единого социального взноса.

Размер выплат рассчитывается так: половина от средней зарплаты для застрахованных сотрудников, при их страховом стаже до трех лет. При самоизоляции из-за коронавируса страховой стаж не имеет значения. При страховом стаже – три – пять лет, сотрудник может претендовать на выплаты в 60% от зарплаты. 100% средней зарплаты можно получить при страховом стаже более восьми лет. Также на такую компенсацию могут рассчитывать медработники и получатели льгот.

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