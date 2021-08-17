Що не можна робити в цей день, щоб не накликати біду

Дізнайтеся про головні традиції, прикмети і заборони Преображення Господнього 19 серпня

19 серпня православні християни святкують другий Яблучний Спас. Це свято має також назву - Преображення Христове, Горохів день, перші Осеніни, Осеніни і свято перших плодів.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.

Яблучний Спас або Преображення Господнє: історія свята

Згідно з біблійним переказом, в цей день Ісус піднявся на гору разом з трьома найближчими учнями - Петром, Яковом та Іоанном. Під час молитви вони побачили свого вчителя перетвореним: одяг Христа став білосніжним, його обличчя просяяло, в його людській природі проступили Божественні риси.

По суті, перед здивованими поглядами апостолів постав Бог в його триєдності. Спускаючись з гори, Ісус заборонив своїм супутникам говорити про побачене.

На Русі це свято пов'язували з перетворенням природи на вильоті літа. Народ радів зібраному врожаю. У цей день люди освячували сливи, груші, мед, хлібні колосся і яблука. Звідси і пішла народна назва - Яблучний Спас.

Що не можна робити на Преображення Господнє

Забороняється працювати вдома. Прання, прасування, прибирання та шиття перенесіть на наступний день. У народі є приказка: "Хто на Спаса шиє - до кінця днів сльози ллє".

Великим гріхом в цей день вважається лихослів'я. Категорично не можна лаятися і бажати іншим людям зла. Потрібно уважно стежити як за своєю мовою, так і за своїми думками. Злобні ризикують відлякати від себе благодать Божу.

У народі вірять, що на Преображення заборонено їсти яблука наодинці. В іншому випадку на вас обрушиться нещастя. Щоб прожити довге і щасливе життя, слід пригощати друзів, знайомих і випадкових зустрічних освяченими яблуками.

Існує повір'я, ніби на Яблучний Спас не можна вбивати комах. Якщо злякати муху, щр сіла на руку, то не бачити вам удачі весь рік.

Прикмети на 19 серпня

Який Яблучний Спас-такий і січень.

Сухий день віщує суху осінь, мокрий — дощову, а ясний — сувору зиму.

Якщо не їсти яблук до Яблучного Спаса, а потім 19 серпня в Свято спробувати яблуко з медом і загадати бажання, то воно обов'язково збудеться.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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