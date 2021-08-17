У МОЗ оголосили безпрецедентну акцію
Так, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що українцям будуть безкоштовно роздавати квитки на святковий концерт з нагоди Дня Незалежності. Однак, з однією важливою умовою.
За словами Ляшка, заохочення отримають ті, хто вакцинуються від коронавірусу, починаючи з середи, 18 серпня. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Politeka.net.
Уряд вирішив таким чином "нагородити" свідомих і відповідальних українців.
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"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації з середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві", - повідомив міністр.
Ляшко додав, що хотів би, щоб якомога більше українців переглянули своє ставлення до вакцинації і зрозуміли, що це "єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусу".
Українці бурхливо відреагували на цю ініціативу, обговорюючи в коментарях:
"А чий концерт буде на "Олімпійському" 24.08? "Кварталу" і його партнерів?"
"Безкоштовний сир"
"Стадіон - так стадіон. Вколюйте!"
"Та досить вже дурнів плюшками обдаровувати... Не треба їх вакцинувати!"
"Що, так все погано з вакцинацією, що кількість вакцинованих спокійно розміститься в НСК "Олімпійський"? Чи вирішив народ обдурити?"
"За гречку вже не хоче ніхто?"
"Чому не гроші?) а ось в натовп треба..."
"Дивитися на Сердючку і спіднє Могилевської???"
"А 95 квартал виступатиме? Тоді я з середи, а то думав завтра піти"
Зазначимо, за останню добу, 16 серпня, в Україні прищепилися 123 637 осіб, в цілому за весь час - 4 793 100.
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