Православні християни 18 серпня вшановують пам'ять мученика Євсигнія Антіохійського. У народі цю дату називають луків день, Євстигнів-Житник, Євстигнеїв день.

Святий Євстигній народився в Антіохії. Шість років він бився у складі римських військ. За легендою, Євстигней побачив на небі явище Хреста, створеного зірками. Він угледів в події добрий знак і вирішив, що знамення принесе йому військові перемоги.

Святий відійшов від військової справи, жив на батьківщині, відвідував храм, молився і дотримувався посту. Євстигній викрив імператора Юліана у відступництві від віри, оскільки правитель зробив спробу повернутися до язичництва. Юліан наказав відрубати голову Євстигнія, якому на той момент було 110 років.

У давнину 18 серпня заклинали ниву. Для цього брали конопляну олію, виходили вранці в поле і просили Землю вгамувати «всяку гадину». Трохи масла наші предки проливали на землю, повторюючи ритуал для кожної зі сторін світу. Таким чином планувалося убезпечити землю від нечисті. 18 серпня замішували ячмінний хліб. Це був перший хліб, зроблений з нового врожаю. Для очищення повітря в хлівах і світлицях розвішували цибулю. При жнивах люди намагалися відшукати стебло, на якому найбільше колосків.

Згідно з прикметами, якщо в цей день на дні річки або іншої водойми розглянути п'явок – це свідчить про настання спекотного періоду. По погоді, яка буде 18 серпня, було прийнято робити прогноз на весь грудень. Якщо в цей день прохолодно і похмуро, вважалося, що Грудень буде суворим і сніжним. Якщо жарко, значить на початку зими настане хороша погода.

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