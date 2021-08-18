Маленький Олексій згадав, як все сталося в день його зникнення

Шестирічний Олексій Стефанців пішов у похід разом зі своїми родичами і зникнув увечері 14 серпня на Говерлі. Через добу рятувальникам вдалося знайти хлопчика.

Хлопчик розповів "Суспильному" свою історію.

Хлопчик шукав дорогу назад по зелених мітках на деревах. Де потрібно було повернути праворуч, він йшов направо і далі мандрував по "зеленому" маршруту.

Коли стало темніти хлопчик знайшов місце на нічліг. Олексій всю ніч провів сам у горах. За його словами, вночі в Карпатах він не боявся, оскільки він хлопчик. Для захисту в горах Альоша знайшов палицю, схожу на топірець.

"Я побачив на землі палицю. Я хотів її відірвати, відірвав, потім побачив, що вона схожа на двосторонню сокиру. Я її поклав біля себе і відчув, що все нормально. У мене було чим захищатися від вовків, від звірів, які там є", - зазначив хлопчик.

Альоша зазначив, що протягом доби, відколи загубився, він не хотів ні їсти, ні пити, а планував йти тільки вперед. Хлопчик дав пораду людям, що заблукали, "виживати до кінця".

Нагадаємо, що шестирічний Альоша загубився на Говерлі.

Як Politeka писала, рятувальники повідомили подробиці зникнення дитини.

Також Politeka розповідала, що дитина після лікування вирішив пройти 183 км до будинку.