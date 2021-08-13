Под Сумами нашли ребенка, который босиком шел по дороге



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Мальчика заметили патрульные. Он босиком шел по трассе довольно далеко от ближайших населенных пунктов

Правоохранители решили выяснить, почему он находится на улице в таком виде.

В ходе разговора подросток признался, что сам родом из города Шостка, который находится за 183 км от Сум, и идет он домой, поскольку у него нет денег на проезд.

"Связавшись с матерью путешественника было установлено, что подросток проходил курс лечения в реабилитационном центре города Сумы", - рассказали в полиции.

Полицейские купили для юноши билет на поезд и отправили домой.

Ранее мы рассказывали, что на Киевщине дети отправились на поиски мамы, которая сбежала от сожителя.

На поиски маленьких братьев был ориентирован личный состав отдела районного управления полиции, сотрудники ювенальной превенции и оперативники уголовного розыска.

В итоге женщину с детьми удалось найти в одном из соседних сел, а на дебошира составили админпротокол.