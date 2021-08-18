Маленький Алексей вспомнил, как все произошло в день его исчезновения

Шестилетний Алексей Стефанцив пошел в поход вместе со своими родственниками и пропал вечером 14 августа на Говерле. Спустя сутки спасателям удалось найти мальчика.

Мальчик рассказал "Суспильному" свою историю.

Мальчик искал дорогу назад по зеленым меткам на деревьях. Где нужно было повернуть направо, он шел направо и дальше шел по "зеленому" маршруту.

Когда стало темнеть мальчик нашел место на ночлег. Алексей всю ночь провел сам в горах. По его словам, ночью в Карпатах он не боялся, так как он мальчик. Для защиты в горах Алеша нашел палку, похожую на топорик.

"Я увидел на земле палку. Я хотел ее оторвать, оторвал, потом увидел, что она похожа на двусторонний топор. Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. У меня было чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть", - отметил мальчик.

Алеша отметил, что в течение суток, с тех пор как потерялся, он не хотел ни есть, ни пить, а планировал идти только вперед. Мальчик дал совет заблудившимся людям "выживать до конца".

Напомним, что шестилетний Алеша потерялся на Говерле.

Как Politeka писала, спасатели сообщили подробности исчезновения ребенка.

Также Politeka рассказывала, что ребенок после лечения решил пройти 183 км к дому.