На вулицях української столиці 18 серпня можна було побачити колони бойової техніки, серед якої були танки.

Про це повідомляє Politeka.

Зазначені зразки озброєння з'явилися на вулиці через репетицію параду, який відбудеться в день 30-річчя Незалежності України. Колону відкривали танки. Далі за ними йшли військові автомобілі. У столиці перекрили фрагмент проспекту Перемоги. На ньому з'явилися колони БТР, ППО і танків.

Колона попрямувала на Майдан Незалежності, стартувавши від згаданого проспекту Перемоги, пройшла по Великій Васильківській. Через перекриття центральних вулиць у місті з'явилися величезні затори. Цікаво, що крім військовослужбовців в репетиції свята брали участь також службові собаки.

Раніше репетиція параду до Дня Незалежності України пройшла 14 серпня. Тоді її провели в Києві, на річці Дніпро. У ній взяли участь катери. Вони стануть учасниками святкових заходів.

Всього в рамках свята заплановано провести три заходи, учасниками яких стануть українські військові. Для цього хочуть задіяти сотню бойових машин і п'ять тисяч військовослужбовців. У святі повинні брати участь представники морської піхоти. Для них готують броньовані автомобілі "Козак-2".

До параду планують залучити військових з кількох країн НАТО. Зазначимо, що свою участь вже підтвердили бійці зі Словаччини, Польщі та Чехії. У Києві заплановані три репетиції параду. Вони заплановані на 18, 20 і 22 серпня.

Раніше повідомлялося, що військові кораблі в Києві сполошили українців

Також, в МОЗ оголосили про подарунок до Дня Незалежності вакцинованим українцям

Politeka розповідала, що в Україні випускають нові купюри