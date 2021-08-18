На вулицях української столиці 18 серпня можна було побачити колони бойової техніки, серед якої були танки.
Про це повідомляє Politeka.
Зазначені зразки озброєння з'явилися на вулиці через репетицію параду, який відбудеться в день 30-річчя Незалежності України. Колону відкривали танки. Далі за ними йшли військові автомобілі. У столиці перекрили фрагмент проспекту Перемоги. На ньому з'явилися колони БТР, ППО і танків.
Колона попрямувала на Майдан Незалежності, стартувавши від згаданого проспекту Перемоги, пройшла по Великій Васильківській. Через перекриття центральних вулиць у місті з'явилися величезні затори. Цікаво, що крім військовослужбовців в репетиції свята брали участь також службові собаки.
72-річна Пугачова показала себе без макіяжу крупним планом і поскаржилася: "Ось і зморшки..."
Дружина Зіброва вперше розповіла про його важку хворобу: "Ми про це не говорили"
Небезпечний астероїд летить до Землі: вчені NASA оцінили ризики для планети, "більше, ніж 99% інших"
"Нам добре разом": 17-річний юнак закохався в 71-річну бабусю, фото пари
Епідемія з новою силою накрила 16 областей: ситуація критична
Раніше репетиція параду до Дня Незалежності України пройшла 14 серпня. Тоді її провели в Києві, на річці Дніпро. У ній взяли участь катери. Вони стануть учасниками святкових заходів.
Всього в рамках свята заплановано провести три заходи, учасниками яких стануть українські військові. Для цього хочуть задіяти сотню бойових машин і п'ять тисяч військовослужбовців. У святі повинні брати участь представники морської піхоти. Для них готують броньовані автомобілі "Козак-2".
До параду планують залучити військових з кількох країн НАТО. Зазначимо, що свою участь вже підтвердили бійці зі Словаччини, Польщі та Чехії. У Києві заплановані три репетиції параду. Вони заплановані на 18, 20 і 22 серпня.
Раніше повідомлялося, що військові кораблі в Києві сполошили українців
Також, в МОЗ оголосили про подарунок до Дня Незалежності вакцинованим українцям
Politeka розповідала, що в Україні випускають нові купюри