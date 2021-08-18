На улицах украинской столицы 18 августа можно было увидеть колонны боевой техники, среди которой были танки.
Об этом сообщает Politeka.
Указанные образцы вооружения появились на улице из-за репетиции парада, который состоится в день 30-летия Независимости Украины. Колону открывали танки. Далее за ними шли военные автомобили. В столице перекрыли фрагмент проспекта Победы. На нем появились колонны БТР, ПВО и танков.
Колонна направилась на Майдан Независимости, стартовав от упомянутого проспекта Победы, прошла по Большой Васильковской. Из-за перекрытия центральных улиц в городе появились огромные пробки. Любопытно, что кроме военнослужащих в репетиции праздника участвовали также служебные собаки.
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Ранее репетиция парада ко Дню Независимости Украины прошла 14 августа. Тогда ее провели в Киеве, на реке Днепр. В ней приняли участие катера. Они станут участниками праздничных мероприятий.
Всего в рамках праздника запланировано провести три мероприятия, участниками которых станут украинские военные. Для этого хотят задействовать сотню боевых машин и пять тысяч военнослужащих. В празднике должны участвовать представители морской пехоты. Для них готовят бронированные автомобили «Козак-2».
К параду планируют привлечь военных из нескольких стран НАТО. Отметим, что свое участие уже подтвердили бойцы из Словакии, Польши и Чехии. В Киеве запланированы три репетиции парада. Они запланированы на 18, 20 и 22 августа.
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