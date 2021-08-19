Дізнайтеся про найважливіше свято і заборони 20 серпня

У цей день церква вшановує відразу двох святих - преподобного Пімена і мученика Марина. Інші назви свята: "Марина","Пімен","День хворих і сиріт". 20 серпня належало пригощати хворих і сиріт яблуками, медом і пирогами.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 20 серпня

Пімен Багатоболезненний все життя був нездоровий. Після його приходу в Печерський монастир, одного разу вночі з'явилися до нього Ангели і звершили обряд постриження в ченці, попередивши, що день одужання означатиме його швидку смерть. За три дні до смерті Пімен одужав і попрощався з усією братією. У день кончини Пімена над церквою з'явилося зображення трьох вогняних стовпів.



Святий Марін, натхненний полум'яною любов'ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольському капищі зруйнував жертовник, став топтати ногами жертви і при всіх сповідав себе християнином. Після жорстоких катувань святий був обезголовлений.

Що не можна робити 20 серпня:

Вважається, що вночі на вулиці в цей день заборонено гуляти, тому що можна надовго захворіти. Тому, щоб позбутися від хвороб варто утриматися від прогулянок.

Цей день добре підходить для планування майбутнього, але погано – для швидких рішень. Поспішні рішення можуть привести до вкрай негативних наслідків.

Ще в цей день не можна лякати лелек або неповажно до них ставитися: кричати на них, кидатися камінням і тд. Предки вірили, що порушення цієї заборони призведе до пожежі.

Прикмети 20 серпня:

Пара летять лелек віщує заміжжя і пологи. А самотній лелека, що стоїть нерухомо на одній нозі - безшлюбність.

Мало хмар - буде прохолодно і ясно.

Місяць червоний - чекайте сильних вітрів.

Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко — очікуємо гарної погоди.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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