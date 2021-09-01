Що потрібно знати про особливий день

Дізнайтеся, яке 2 вересня свято, прикмети і головні заборони дня

2 вересня православні згадують біблійного пророка Самуїла (Шмуеля) що означає "почутий Богом". Святий вважається покровителем чоловіків і заступником бідних і жебраків. Також це народна дата святкування Самійлового дня.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 2 вересня

Пророк Самуїл народився за 1146 років до народження Христа. Його мати Анна, одна з двох дружин Елкани, довгий час залишалася бездітною, через роки молитов, вознесених Богу, він дарував їй дитя. Вимолений у Бога, Самуїл ще до народження був присвячений Богу.

Пізніше Самуїл став суддею ізраїльського народу. При ньому з полону був повернутий Ковчег Божий, а пізніше і всі міста, захоплені филистимлянами.

Самуїл керував народом 40 років. Пророк Самуїл помер, досягнувши глибокої старості. У 406 році мощі пророка Самуїла були перенесені з Юдеї до Константинополя.

Що не можна робити 2 вересня

Не заводьте нових знайомств - в майбутньому ці люди можуть сильно нашкодити.

2 вересня не варто стригти волосся або нігті. Інакше ви накликаєте на себе невдачі.

Ні в якому разі не потрібно залишати без нагляду дитини, інакше можна спровокувати безліч його хвороб.

Які традиції на свято

На Самійлів день прийнято було загадувати бажання, вважалося що все задумане неодмінно збудеться.

Бажано, щоб серед приготованих страв була смажена картопля з грибами – символ ситої зими і рясних врожаїв. Готували страву зі свіжими опеньками.

Пророк Самуїл вважався покровителем чоловіків. У своїх молитвах до пророка Самуїла прийнято звертатися про захист і здоров'я для близьких чоловіків, а також про гарну погоду під час осінніх польових робіт.

Прикмети в Самойлов день

Якщо ви бачите, що журавлі летять високо і неспішно, чекайте теплу осінь.

Багато горобини - до хорошого врожаю вівса, а також до дощової осені.

Хмари пливуть високо - до сонячної погоди, низько – до негоди.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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