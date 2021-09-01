Что нужно знать об особенном дне

Узнайте, какой 2 сентября праздник, приметы и главные запреты дня

2 сентября православные вспоминают библейского пророка Самуила (Шмуэля) что означает "услышанный Богом". Святой считается покровителем мужчин и заместителем бедных и нищих. Также это народная дата празднования Самойлового дня.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 2 сентября

Пророк Самуил родился за 1146 лет до рождения Христа. Его мать Анна, одна из двух жен Елканы, долгое время оставалась бездетной, спустя годы молитв, вознесенных Богу, он даровал ей дитя. Вымоленный у Бога, Самуил еще до рождения был посвящен Богу.

Позже Самуил стал судьей израильского народа. При нем из плена был возвращен Ковчег Божий, а позже и все города, захваченные филистимлянами.

Самуил управлял народом 40 лет. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. В 406 году мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь.

Что нельзя делать 2 сентября

Не заводите новых знакомств – в будущем эти люди могут сильно навредить.

2 сентября не стоит стричь волосы или ногти. Иначе вы навлечете на себя неудачи.

Ни в коем случае не нужно оставлять без присмотра ребенка, иначе можно спровоцировать множество его болезней.

Какие традиции на праздник

На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось что все задуманное непременно сбудется.

Желательно, чтобы среди приготовленных блюд был жареный картофель с грибами – символ сытой зимы и обильных урожаев. Готовили блюдо со свежими опятами.

Пророк Самуил считался покровителем мужчин. В своих молитвах к пророку Самуилу принято обращаться о защите и здоровье для близких мужчин, а также о хорошей погоде во время осенних полевых работ.

Приметы в Самойлов день

Если вы видите, что журавли летят высоко и неспешно, ждите теплую осень.

Много рябины – к хорошему урожаю овса, а также к дождливой осени.

Облака плывут высоко – к солнечной погоде, низко – к ненастью.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.