Поліція української столиці розшукує зниклого хлопця

У Києві зник 20-річний Василь Лабанич. Хлопець вийшов з дому ще 30 серпня і досі не виходить на зв'язок.

Про це у Facebook повідомила Наталія Морозюк і

За повідомленням видання Вестникк він навчається на четвертому курсі у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Родина живе у Здолбунові. Василь - найстарший серед 5 дітей. За словами матері хлопця, він працює в логістичній компанії і має нічні зміни. Востаннє його бачили в кафе неподалік від роботи.

На роботі ж, за словами матері зниклого, він відпросився, мовляв, захворів. Про факт зникнення повідомили в поліцію.

Зріст зниклого хлопця 175 см, у нього темне коротке волосся і карі очі. На правій стопі є особлива прикмета - татуювання «Trust the process». У день зникнення при собі мав телефон і шкіряний рюкзак.

Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого Василя Лабанича просять повідомити за телефоном: «102» або іншим зручним способом - прийти в найближче до вас відділення поліції.



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