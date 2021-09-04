Які зміни уготовані для населення

Коли може стартувати пенсійна реформа в Україні

Кількість працюючих людей в Україні менша за кількість пенсіонерів, і ця тенденція лише зростатиме. Тому єдиним варіантом забезпечити гідну пенсію майбутнім пенсіонерам є введення накопичувальної пенсійної системи.

Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко в рамках 7-го Українського фінансового форуму.

Для початку реформи необхідно знайти "фіскальний простір", і відомство "залучилося до цього процесу", продовжуючи "шукати способи для запуску пенсійної реформи в 2023-2024 роках"

Саме держбюджет стане ключовим механізмом перерозподілу, адже йдеться про накопичувальний або обов'язковий рівень. Поки незрозуміло в якому форматі відбудеться запуск пенсійної реформи, але Марченко переконаний, що до нововведення "напевно готові" і професійне середовище, і ринок, і суспільство.

У Мінсоцполітики в серпні підготував інформаційний матеріал про введення накопичувальної пенсії.

У цьому прикладі середня пенсійна виплата за накопичувальною системою за 15 років складе у громадянина 3 117 гривень. Разом із солідарною пенсією українець отримуватиме 6 741 гривню, тобто 45% від своєї зарплати.

Нагадаємо, нові правила отримання субсидій, підвищення тарифів та боргові пільги.

Як повідомляла Politeka, більше половини українців не матимуть права на пенсію.

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