У половины будущих украинских пенсионеров трудовой стаж окажется недостаточным, чтобы они смогли уйти на заслуженный отдых в шестьдесят лет.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Среди основных причин нехватки стажа, источники издания в Пенсионом фонде назвали то, что множество украинцев продолжают работать неофициально. При этом, в Украине с каждым годом будет все меньше людей, которые смогут получить пенсию в установленные законом шестьдесят лет и это также связано с нехваткой официального стажа.

По подсчетам аналитиков, при нынешней ситуации, 53 процента женщин в Украине не смогут получить пенсию в 60 лет. В случае с мужчинами этот показатель возрастает до 65,5. В соответствии с имеющимися прогнозами, ситуация в этой сфере сможет улучшится лишь в 2040 году.

В Кабмине планировали в нынешнем году дать старт реализации в нашей стране накопительной пенсионной системе. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля Украина благодаря реализации этой системы сможет получить около 50 миллиардов долларов инвестиций за период от десяти до пятнадцати лет. Проект перехода к накопительной пенсионной системе разработали и в августе нынешнего года показали. Также в августе Денис Шмыгаль анонсировал появление в 2023 году социальных пакетов, в которых будет содержаться накопительная пенсия.

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