Когда может стартовать пенсионная реформа в Украине

Количество работающих людей в Украине меньше количества пенсионеров, и эта тенденция будет только расти. Поэтому единственным вариантом обеспечить достойную пенсию будущим пенсионерам является введение накопительной пенсионной системы.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в рамках 7-го Украинского финансового форума.

Для начала реформы необходимо найти "фискальное пространство", и ведомство "вовлеклось в этот процесс", продолжая "искать способы чтобы запуск пенсионной реформы состоялся в 2023-2024 годах"

Именно госбюджет станет ключевым механизмом перераспределения, ведь речь идет о накопительном или обязательном уровне. Пока непонятно в каком формате произойдет запуск пенсионной реформы, но Марченко убежден, что к новшеству "наверняка готовы" и профессиональная среда, и рынок, и общество.

В Минсоцполитики в августе подготовили информационный материал о введении накопительной пенсии.

В этом примере средняя пенсионная выплата по накопительной системе за 15 лет составит у гражданина 3 117 гривен. Вместе с солидарной пенсией украинец будет получать 6 741 гривну, то есть 45% от своей зарплаты.

Напомним, новые правила получения субсидий, повышение тарифов и долговые льготы.

Как сообщала Politeka, больше половины украинцев не будут иметь права на пенсию.

Также Politeka писала, что украинцам пригрозили новым налогом, в Кабмине предупредили.