Дізнайтеся, яке 8 вересня свято, прикмети і головні заборони дня
Православна церква 8 вересня вшановує пам'ять святої мучениці Наталії, а також її чоловіка Андріана. У народі день назвали Наталія Костриця.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 8 вересня
Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "У два рази ширше"
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Пішла з життя відома співачка, невтішна мати розповіла про трагедію: "Боролася до останнього дня"
Біда трапилася з Добронравовим зі "Сватів", лікар приголомшив словами: "Залишилося жити години дві"
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
Обидва мученики жили приблизно на початку IV століття недалеко від узбережжя Мармурового моря. Сама Наталя народилася і виросла в християнській родині, але заміж вийшла за язичника Андріана, який міг похвалитися багатством і щедрістю.
Разом подружжя прожило не більше 1 року, після чого почалися гоніння на послідовників християнської віри. Тоді в Никодима прибув імператор Максиміліан, і в цей час були спіймані 23 християнина, яких піддали жорстоким тортурам.
Андріан, будучи ще тоді язичником, був вражений, з якою стійкістю люди приймали муки. В результаті, він і сам повірив у Христа. Тоді язичники схопили його і відправили до в'язниці. Наталя відразу ж поспішила відвідати чоловіка у в'язниці.
Там же незабаром Андріана піддали різним мукам, і весь цей час поруч з ним перебувала Наталя, вона також заслужила мученицький вінець.
Що не можна робити 8 вересня
У цей день категорично не можна сваритися - буде біда.
Якщо переїсти в день Наталії, можна отримати проблеми у фінансовому плані.
У цей день не можна легковажно ставитися до своєї безпеки. Особливо це стосується походів в ліс і збору грибів. Будьте обачні.
Традиції та звичаї
Зривали в цей день і зберігали в будинку гілку горобини – вона вважалася оберегом миру і благополуччя в родині.
У народі вірили, що якщо в свято на столі в будинку будуть страви з вівса, то весь рік сім'я буде жити в достатку.
8 вересня предки вважали дуже вдалим днем для укладення шлюбу і створення сім'ї. Згідно з повір'ями, якщо пара одружується на Наталію Овсяницю, то спільне життя буде сповнене щастя і достатку.
Прикмети 8 вересня
- заморозки вранці - до ранньої та холодної зими;
- не опало листя берези і дуба - до суворої зими;
- грім - до теплої осені.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.
Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.