Дізнайтеся, яке 8 вересня свято, прикмети і головні заборони дня

Православна церква 8 вересня вшановує пам'ять святої мучениці Наталії, а також її чоловіка Андріана. У народі день назвали Наталія Костриця.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 8 вересня

Обидва мученики жили приблизно на початку IV століття недалеко від узбережжя Мармурового моря. Сама Наталя народилася і виросла в християнській родині, але заміж вийшла за язичника Андріана, який міг похвалитися багатством і щедрістю.

Разом подружжя прожило не більше 1 року, після чого почалися гоніння на послідовників християнської віри. Тоді в Никодима прибув імператор Максиміліан, і в цей час були спіймані 23 християнина, яких піддали жорстоким тортурам.

Андріан, будучи ще тоді язичником, був вражений, з якою стійкістю люди приймали муки. В результаті, він і сам повірив у Христа. Тоді язичники схопили його і відправили до в'язниці. Наталя відразу ж поспішила відвідати чоловіка у в'язниці.

Там же незабаром Андріана піддали різним мукам, і весь цей час поруч з ним перебувала Наталя, вона також заслужила мученицький вінець.

Що не можна робити 8 вересня

У цей день категорично не можна сваритися - буде біда.

Якщо переїсти в день Наталії, можна отримати проблеми у фінансовому плані.

У цей день не можна легковажно ставитися до своєї безпеки. Особливо це стосується походів в ліс і збору грибів. Будьте обачні.

Традиції та звичаї

Зривали в цей день і зберігали в будинку гілку горобини – вона вважалася оберегом миру і благополуччя в родині.

У народі вірили, що якщо в свято на столі в будинку будуть страви з вівса, то весь рік сім'я буде жити в достатку.

8 вересня предки вважали дуже вдалим днем для укладення шлюбу і створення сім'ї. Згідно з повір'ями, якщо пара одружується на Наталію Овсяницю, то спільне життя буде сповнене щастя і достатку.

Прикмети 8 вересня

- заморозки вранці - до ранньої та холодної зими;

- не опало листя берези і дуба - до суворої зими;

- грім - до теплої осені.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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