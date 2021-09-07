Узнайте, какой 8 сентября праздник, приметы и главные запреты дня
Православная церковь 8 сентября чтит память святой мученицы Наталии, а также ее мужа Андриана. В народе день назвали Наталья Овсяница.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника 8 сентября
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Оба мученика жили примерно в начале IV века недалеко от побережья Мраморного моря. Сама Наталья родилась и выросла в христианской семье, но замуж вышла за язычника Андриана, который мог похвастаться богатством и щедростью.
Вместе супруги прожили не более 1 года, после чего начались гонения на последователей христианской веры. Тогда в Никодима прибыл император Максимилиан, и в это время были пойманы 23 христианина, которых подвергли жестоким пыткам.
Андриан, будучи еще тогда язычником, был поражен, с какой стойкостью люди принимали муки. В результате, он и сам поверил в Христа. Тогда язычники схватили его и отправили в тюрьму. Наталья сразу же поспешила навестить мужа в тюрьме.
Там же вскоре Андриана подвергли различным мучениям, и все это время рядом с ним находилась Наталья, она также заслужила мученический венец.
Что нельзя делать 8 сентября
В этот день категорически нельзя ссориться - будет беда.
Если переесть в день Натальи, можно получить проблемы в финансовом плане.
В этот день нельзя легкомысленно относиться к своей безопасности. Особенно это касается походов в лес и сбора грибов. Будьте осмотрительны.
Традиции и обычаи
Срывали в этот день и хранили в доме ветку рябины – она считалась оберегом мира и благополучия в семье.
В народе верили, что если в праздник на столе в доме будут блюда из овса, то весь год семья будет жить в достатке.
8 сентября предки считали очень удачным днем для заключения брака и создания семьи. Согласно поверьям, если пара женится на Наталью Овсяницу, то совместная жизнь будет полна счастья и достатка.
Приметы 8 сентября
- заморозки утром – к ранней и холодной зиме;
- не опали листья березы и дуба – к суровой зиме;
- гром - к теплой осени.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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