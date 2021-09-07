Волонтери та поліція просять допомогти у пошуку

Поліція розшукує зниклого безвісти хлопчика, до пошуків підключилися навіть нацгвардійці та волонтери

11-річний Максим Самофалов 29 серпня вийшов з дому і зник безвісти. Правоохоронці спільно з військовими та волонтерами розшукують його в Запорізькій області.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області.

Максим Самофалов учень 5 класу школи-інтернату села терпіння Мелітопольського району. За даними правоохоронців, дитина може перебувати в Запоріжжі або Мелітополі.

На вигляд зниклому хлопчикові до 11 років, його зріст близько 120 сантиметрів, у нього Худорлява статура, волосся русяве, а очі — зелені. У день зникнення Максим був одягнений в чорну футболку і шорти.

Важлива будь-яка інформація. Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого хлопчика просять повідомити про це за телефонами: (06131) 9-13-60, 6-12-61, 098580 51 56 (чергова частина), 050 266 31 67, 097 338 40 18, 096 981 16 (ювенальні поліцейські) або 102.



Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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