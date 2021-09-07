Полиция разыскивает пропавшего без вести мальчика, к поискам подключились даже нацгвардейцы и волонтеры

11-летний Максим Самофалов 29 августа вышел из дома и пропал без вести. Правоохранители совместно с военными и волонтерами разыскивают его в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Максим Самофалов ученик 5 класса школы-интерната села Терпение Мелитопольского района. По данным правоохранителей, ребенок может находиться в Запорожье или Мелитополе.

На вид пропавшему мальчику до 11 лет, его рост около 120 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы русые, а глаза — зеленые. В день исчезновения Максим был одет в черную футболку и шорты.

Важна любая информация. Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего мальчика просят сообщить об этом по телефонам: (06131) 9-13-60, 6-12-61, 098580 51 56 (дежурная часть), 050 266 31 67, 097 338 40 18, 096 981 16 (ювенальные полицейские) или 102.



Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

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