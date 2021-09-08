Ніхто не знає, де він

Миколаївським районним управлінням поліції розшукується студент

Шаламай Дмитро Олександрович 2003 року народження зник. Хлопець зник 8 червня і вже три місяці не виходить на зв'язок з рідними.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Він студент одного з вищих навчальних закладів Миколаєва. 8 червня близько 9: 30 він вийшов з гуртожитку по вулиці Крилова для складання іспитів. Пізніше з'ясувалося, що в університеті Дмитро так і не з'явився. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Його зріст близько 180-185 см, у нього середня статура, волосся темно-русяве і коротке, а очі карі. З особливих прикмет - на шиї з лівого боку є родимка.

У день зникнення був одягнений у джинси синього кольору, футболку і кофту з капюшоном чорного кольору, білі кросівки. При собі мав чорний рюкзак і сумку.

Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого хлопця просять повідомити про це за телефонами: 063-535-43-70, 102. Або ж повідомити в Миколаївське районне управління поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.



Нагадаємо, що українець безслідно зник, поліція шукає будь-які зачіпки.

Як повідомляла Politeka, що поліція розшукує юного Дмитра, юнака не було вдома кілька тижнів.

Також Politeka писала, українка з особливою прикметою безслідно зникла, пошуки тривають вже три тижні: що відомо.