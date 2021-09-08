Николаевским районным управлением полиции разыскивается студент
Шаламай Дмитрий Александрович 2003 года рождения пропал. Парень исчез 8 июня и уже три месяца не выходит на связь с родными.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Он студент одного из высших учебных заведений Николаева. 8 июня около 9:30 он вышел из общежития по улице Крылова для сдачи экзаменов. Позже выяснилось, что в университете Дмитрий так и не появился. Сейчас его местонахождение неизвестно.
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Его рост около 180-185 см, у него среднее телосложение, волосы темно-русые и короткие, а глаза карие. Из особых примет - на шее с левой стороны есть родинка.
В день исчезновения был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.
Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего парня просят сообщить об этом по телефонам: 063-535-43-70, 102. Или же сообщить в Николаевское районное управления полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44.
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.
Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.