Никто не знает, где он

Николаевским районным управлением полиции разыскивается студент

Шаламай Дмитрий Александрович 2003 года рождения пропал. Парень исчез 8 июня и уже три месяца не выходит на связь с родными.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Он студент одного из высших учебных заведений Николаева. 8 июня около 9:30 он вышел из общежития по улице Крылова для сдачи экзаменов. Позже выяснилось, что в университете Дмитрий так и не появился. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Его рост около 180-185 см, у него среднее телосложение, волосы темно-русые и короткие, а глаза карие. Из особых примет - на шее с левой стороны есть родинка.

В день исчезновения был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.

Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего парня просят сообщить об этом по телефонам: 063-535-43-70, 102. Или же сообщить в Николаевское районное управления полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44.



Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.