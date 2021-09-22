У кого не залишиться вибору

Вакцинацію від коронавірусу в Україні вирішили зробити обов'язковою

Така норма стосуватиметься працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко в ході засідання уряду в середу, 22 вересня.

Міністр зазначив, що ті, хто вакцинувалися на перших етапах кампанії, вже досягли показників понад 80% охоплення, а саме - медики, військові Збройних сил України, структури МВС. За його словами пандемія сьогодні-це пандемія невакцинованих.

Тому й вирішили запровадити нові норми. При цьому міністр акцентував, що статтею 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій підлягають обов'язковим щепленням від інфекційних хвороб.

Також він нагадав, що Європейський суд з прав людини в квітні цього року підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зазначимо, що станом на 22 вересня в Україні від коронавірусу зробили 11669755 щеплень (+110 439 за попередню добу).

З них першу дозу отримали 6425956 осіб (+64 197 за попередню добу).

При цьому, згідно з офіційною статистикою МОЗ, за добу 21 вересня в Україні зафіксували 6 754 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою і 105 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 або підозрою на нього 2 175 осіб, одужали 2 095 осіб.

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

Як повідомляла Politeka, у Кабміні готують нове покарання для українців.

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