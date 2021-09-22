У кого не останется выбора

Вакцинацию от коронавируса в Украине решили сделать обязательной

Такая норма будет касаться работников учебных заведений, министерств, органов власти и местных государственных администраций. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания Кабмина в среду, 22 сентября.

Министр отметил, что те, кто вакцинировались на первых этапах кампании, уже достигли показателей более 80% охвата, а именно - медики, военные Вооруженных сил Украины, структуры МВД. По его словам пандемия сегодня – это пандемия невакцинированных.

Поэтому и решили ввести новые нормы. При этом министр акцентировал, что статьей 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций подлежат обязательным прививкам от инфекционных болезней.

Также он напомнил, что Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Отметим, что по состоянию на 22 сентября в Украине от коронавируса сделали 11669755 прививок (+110 439 за предыдущие сутки).

Из них первую дозу получили 6425956 человек (+64 197 за предыдущие сутки).

При этом, согласно официальной статистике Минздрава, за сутки 21 сентября в Украине зафиксировали 6 754 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и 105 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 175 человек, выздоровели 2 095 человек.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, в Кабмине готовят новое наказание для украинцев.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.