Дізнайтеся, яке 24 вересня церковне свято, прикмети і головні заборони дня

У православній церкві 24 вересня день пам'яті преподобної Феодори Олександрійської, яка за життя прославилася надзвичайною красою і сильним характером.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 24 вересня

Вона була щаслива в шлюбі, але один багатий чоловік, вражений красою Феодори, почав всіляко схиляти її до перелюбу. Юна Феодора довгий час не піддавалася на його вмовляння. Тоді багата людина підкупила одну жінку, щоб вона допомогла йому спокусити юну красуню. Обдурена дівчина зрадила своєму чоловікові, але тільки потім зрозуміла, що вона згрішила.

Преподобна, згораючи від сорому, не залишилася в Олександрії, а вирішила піти в монастир. Щоб люблячий чоловік не знайшов її, Феодора обрізала волосся і взяла чоловіче ім'я. Лише після її смерті ченці дізналися, що вона насправді була жінкою. Вони лаяли себе за зневагу до Святої Феодори. Чоловік Феодори, дізнавшись про подвиг дружини, і сам прийняв чернечий постриг.

Традиції свята 24 вересня

До Дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам'яті ходили дивитися озимі сходи.



У цей день влаштовувалися "капустяні вечірки" - до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом готували різноманітні страви з капусти. Щоб шлюб був щасливим та вдалим, молодій родині в цей день потрібно з'їсти блюдо з капусти.

Щоб в майбутньому супроводжував успіх, в цей день потрібно одягнути одяг золотого кольору.

Головні заборони – що не можна робити

Гріх на Федору вести порожні розмови, тому не обговорюйте нікого та не поширюйте плітки.

На Федору не варто мити голову, інакше буде супроводжувати невдача. Губи теж краще не фарбувати, так як можна захворіти.

На свято вважалося дуже поганою прикметою, якщо дівчина забруднить поділ своєї спідниці — вірили, що після цього її чоловік сильно зап'є і в родині будуть сварки.

Прикмети дня

Сильні сходи озимих – до хорошого врожаю.

Бджоли літають - до пізньої зими.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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