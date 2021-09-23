Узнайте, какой 24 сентября церковный праздник, приметы и главные запреты дня

В православной церкви 24 сентября день памяти преподобной Феодоры Александрийской, которая при жизни прославилась чрезвычайной красотой и сильным характером.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 24 сентября

Она была счастлива в браке, но один богатый человек, пораженный красотой Феодоры, начал всячески склонять ее к прелюбодеянию. Юная Феодора долгое время не поддавалась на его уговоры. Тогда богатый человек подкупил одну женщину, чтобы она помогла ему соблазнить юную красавицу. Обманутая девушка изменила своему мужу, но только потом поняла, что она согрешила.

Преподобная, сгорая от стыда, не осталась в Александрии, а решила уйти в монастырь. Чтобы любящий муж не нашел ее, Феодора обрезала волосы и взяла мужское имя. Лишь после ее смерти монахи узнали, что она на самом деле была женщиной. Они ругали себя за пренебрежение к святой Феодоре. Муж Феодоры, узнав о подвиге жены, и сам принял монашеский постриг.

Традиции праздника 24 сентября

Ко дню преподобной Феодоры все работы в огороде и поле должны быть завершены. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, поэтому в день ее памяти ходили смотреть озимые всходы.



В этот день устраивались «капустные вечеринки» – к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе готовили разнообразные блюда из капусты. Чтобы брак был счастливым и удачным, молодой семье в этот день нужно съесть блюдо из капусты.

Чтобы в будущем сопровождал успех, в этот день нужно одеть одежду золотого цвета.

Главные запреты - что нельзя делать

Грех на Федору вести пустые разговоры, поэтому не обсуждайте никого но не распространяйте сплетни.

На Федору не стоит мыть голову, иначе будет сопровождать неудача. Губы тоже лучше не красить, так как можно заболеть.

На праздник считалось очень плохой приметой, если девушка испачкает подол своей юбки — верили, что после этого ее муж сильно запьет и в семье будут ссоры.

Приметы дня

Сильные всходы озимых – к хорошему урожая.

Пчелы летают – к поздней зимы.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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