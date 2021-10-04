Дізнайтеся, яке 5 жовтня церковне свято, прикмети і головні заборони дня
Православна церква в цей день вшановує пророка Іону і священномученика Фоку Синопського, єпископа. Інші назви свята: День Іони, День Фоки, Листопадна.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята
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Згідно зі Святим Писанням, одного разу Господь звелів Іоні відправитися в місто, щоб проповідувати. Але замість цього він вирішив поїхати в іншу подорож, і сів на інший корабель.
Під час подорожі почалася буря, і моряки вирішили кинути жереб, щоб зрозуміти, з чиєї вини до них прийшла біда. Жереб упав на Іону, після чого він зізнався, що порушив Божий указ. Тоді він попросив кинути його у воду - і буря вщухне, що моряки і зробили. У морі Іону поглинув великий кит, в утробі якого проповідник пробув 3 дні і 3 ночі, невпинно молячись. Після цього він був викинутий на берег в цілості і неушкодженості.
Тим часом Фокі Синопський вважається покровителем потопаючих і захисником від пожеж. Він був єпископом в зрілі роки і проповідував християнство, йому вдалося звернути у віру безліч язичників. Постраждав під час гонінь, організованих імператором Траяном.
Традиції свята 5 жовтня
У народі свято знаменує початок справжньої осені. Наші предки по березовим листям передбачали погоду: якщо листя повністю опадало з дерева, сніг очікували пізно.
Люди були переконані, що вітер в цей день здатний принести всілякі проблеми: хвороби, як для людей, так і для худоби, нещастя і нечисту силу. Щоб запобігти цьому, в цей день палили старі віники, проклинали вітер, б'ючи батогом об землю.
Що не можна робити на свято 5 жовтня
На згадку про Іона в цей день не можна їсти рибу, це вважається гріхом і накликає прокляття. Її не можна також купувати і продавати.
Не варто з'ясовувати стосунки - великий ризик скандалів і сварок.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- гримить грім - осінь буде теплою, а зима - холодною;
- вранці заморозки - зима буде ранньою;
- увечері туман - до поліпшення погоди.
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