В Україні ввели "жовту" зону, але на сьогоднішній день все більше областей відповідають "помаранчевій".

Станом на вівторок, 5 жовтня, в Україні вісім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Решта регіонів України поки залишаються в "жовтій" зоні карантину.

Про це говориться на сайті МОЗ.

"Помаранчевій" зоні карантину відповідають показники у восьми областях: Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій областях. Варто відзначити, що буквально вчора цій зоні відповідало тільки сім областей.

Коефіцієнти виявлення випадків коронавірусу перевищені в Житомирській та Сумській областях.

Показники динаміки рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищені в Закарпатській та Рівненській областях.

Відразу по два эпидпоказатели перевищені у Запорізькій та Херсонській областях: рівні госпіталізацій та динаміки госпіталізацій. Коефіцієнти виявлення випадків інфікування та рівні госпіталізацій перевищені в Харківській області.

Що стосується Чернівецької області - тут перевищено рівень госпіталізацій.

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

Як повідомляла Politeka, як працюватиме транспорт і магазини у випадку локдауну.

Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.