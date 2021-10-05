В Україні ввели "жовту" зону, але на сьогоднішній день все більше областей відповідають "помаранчевій".
Станом на вівторок, 5 жовтня, в Україні вісім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Решта регіонів України поки залишаються в "жовтій" зоні карантину.
Про це говориться на сайті МОЗ.
"Помаранчевій" зоні карантину відповідають показники у восьми областях: Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій областях. Варто відзначити, що буквально вчора цій зоні відповідало тільки сім областей.
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Коефіцієнти виявлення випадків коронавірусу перевищені в Житомирській та Сумській областях.
Показники динаміки рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищені в Закарпатській та Рівненській областях.
Відразу по два эпидпоказатели перевищені у Запорізькій та Херсонській областях: рівні госпіталізацій та динаміки госпіталізацій. Коефіцієнти виявлення випадків інфікування та рівні госпіталізацій перевищені в Харківській області.
Що стосується Чернівецької області - тут перевищено рівень госпіталізацій.
Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.
Як повідомляла Politeka, як працюватиме транспорт і магазини у випадку локдауну.
Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.