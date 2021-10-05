Про зникнення хлопчика повідомили в поліцію стривожені рідні підлітка.

У Голосіївському районі Києва безслідно зник Агейкін-Коцюк Іван Олегович 2003 року народження.

Про це повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП у місті Києві" у Facebook.

1 жовтня Іван вийшов з дому і до вечора не повернувся. Родичі забили на сполох. Самостійні пошуки не дали ніяких результатів, тому було прийнято рішення звернутися за допомогою в поліцію.



Зріст підлітка 175-178 см, худорлявої статури, у нього коротке світле волосся, блакитні очі, на вигляд 17 років. У день пропажі був одягнений: темна куртка "Adidas", темно-коричневі джинси, сірі замшеві кросівки.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження Агейкіна-Коцюка Івана Олеговича, просять негайно повідомити про це за телефоном "102". Будь-яка деталь в цій справі може виявитися дуже важливою в ході пошуків зниклого.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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