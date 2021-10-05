Об исчезновении мальчика сообщили в полицию встревоженные родные подростка.

В Голосеевском районе Киева бесследно пропал Агейкин-Коцюк Иван Олегович 2003 года рождения.

Об этом сообщается на странице "Розыск детей ГУНП в городе Киеве" в Facebook.

1 октября Иван вышел из дома и к вечеру не вернулся. Родственники забили тревогу. Самостоятельные поиски не дали никаких результатов, поэтому было принято решение обратиться за помощью в полицию.



Рост подростка 175-178 см, худощавого телосложения, у него короткие светлые волосы, голубые глаза, на вид 17 лет. В день пропажи был одет: темная куртка "Adidas", темно-коричневые джинсы, серые замшевые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Агейкина-Коцюка Ивана Олеговича, просят немедленно сообщить об этом по телефону "102". Любая деталь в этом деле может оказаться очень важной в ходе поисков пропавшего.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.