Дізнайтеся, яке 7 жовтня церковне свято, прикмети і головні заборони дня.

У цей день 7 жовтня Православна Церква вшановує пам'ять мучениці Фекли (Фекли), послідовниці апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

У віці 18 років вона звернулася в християнську віру. Християнська віра допомогла Феклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн.

Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь згас. Феклу не розтерзали дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги. П'яні хлопці хотіли збезчестити Святу Діву, але Господь відкрив перед нею верх і приховав її від переслідувачів в печері.

Свята рівноапостольна Фекла дожила до 90 років, зцілюючи стражденних духом, проповідувала істину і багатьох звернула до віри.

Традиції на свято 7 жовтня

Вважається, що протягом дня не можна запалювати вогонь. Але ось після заходу запалити полум'я обов'язково. Вважається, що цей вогонь принесе щастя, багатство і успіх. Саме тому день і називається заревницею.

Всі вузли, які будуть сьогодні зав'язані, ніколи не розв'яжуться. Тому сьогодні прийнято укладати шлюби - вони будуть міцними і щасливими.

Що не можна робити, головні заборони 7 жовтня

Сьогодні не можна думати погано про рідних або близьких, щоб не накликати на себе біду.

Не бажано зараз відмовляти нужденним, щоб весь наступний рік самим не бути нужденним.

Ще не можна брехати, щоб не накликати на свій рід лиха.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- грім гримить - зима буде теплою і малосніжною;

- сонце яскраво світить - чекайте зміни погоди.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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