Важливо звернути увагу на прикмети і традиції цього дня

Дізнайтеся, яке 13 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

13 жовтня в православній церкві вшановують пам'ять одразу двох Григоріїв - священномученика Григорія і преподобного Григорія.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Перший - Священномученик Григорій, відомий як просвітитель Вірменії. Він походив зі знатного роду грузинських царів. Народився Григорій в Парфії, це держава розташовувалося між річкою Тигр і Перською затокою. Григорій став єпископом і йому вдалося звернути у віру дуже багатьох людей.

За це вірменський цар Тиридат наказав скинути його в глибокий рів. За легендою, святий Григорій провів у цьому рові 15 років. Коли його звільнили з ув'язнення, він продовжив свою велику місію, залучаючи багатьох до віри в Христа.

Ще в цей день вшановують пам'ять преподобного Григорія - засновника Пельшемського монастиря. У спадок Григорію дістався шикарний маєток, але він вирішив залишити його. Він відправився в Богородице-Різдвяний монастир і прийняв там постриг.

Григорію виповнилося 104 роки, тоді він покинув свого вчителя і побудував собі келію на березі річки Пельшми. До нього прийшли й інші однодумці, пізніше там була побудована церква.

Традиції та звичаї свята

Господиня 13 жовтня обов'язково повинна була спалити стару солому. Хтось використовував подвір'я, а хтось викидав солому в піч, щоб захистити себе і близьких від пристріту.

Була поширена традиція 13 жовтня обливати дітей через решето водою, поставивши їх на поріг будинку – вважали, що це допомагає захиститися від хвороб.

Головні заборони, чого не можна робити

Не рекомендується приймати подарунки, навіть від найближчих. Вважається, що на презент в цей день можуть перейти болячки даруючого. Причому сам він про це може навіть не знати.

Не можна лаятися і сваритися. Потрібно постаратися, щоб день 13 жовтня пройшов мирно і в гарному настрої, тоді і весь рік буде щасливим.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

випав сніг - найближчими днями чекайте потепління;

полетіли журавлі - зима буде холодною.

блідий і каламутний місяць в тумані - до негоди.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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