Дізнайтеся, яке 14 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

14 жовтня християни відзначають велике свято Покров Пресвятої Богородиці.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

В основу свята покладено переказ: військо древніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я — Константинополь, намагаючись захопити місто. Жителі столиці Візантії в гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця з'явилася перед людьми і вкрила їх своїм покровом. Після цього вороги вже не могли побачити цих людей.

Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд і його дружинники прийняли святе хрещення і стали християнами.

Цей день був тісно пов'язаний з безліччю прикмет і традицій

Голосно і пишно відсвяткувати. Вважається, що гучне гуляння 14 жовтня забезпечить вам життєрадісний рік. Вранці потрібно напекти млинців, а до вечора накрити щедрий стіл. Цей день пов'язаний з кінцем підготовки до зими, тому люди влаштовували ярмарки.

Помолитися Богородиці. У Божої Матері потрібно попросити міцного здоров'я, допомоги, підтримки і захисту, а також допомоги в сімейному житті і любові. Якщо це зробити, то цілий рік Богородиця буде оберігати людину, яка у неї в цей день просить допомоги.

Вважається, що Пресвята Богородиця бере під свій захист молоді сім'ї, тому весілля і вінчання намагалися проводити саме в цей день.

Головні заборони цього дня

Не можна відмовляти в цей день сватам. За повір'ям до дівчини, яка відмовилася 14 жовтня, ще три роки не прийдуть свататися.

Не можна відмовляти в гостинності, якщо відмовите - буде цілий рік нещасть.

У цей день потрібно відмовитися від будь-якої брудної роботи: не можна прати, прибирати, копати. Також в руки не потрібно брати голку для шиття.

Лаятися і лихословити ні в якому разі не можна у велике свято.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Випав сніг - прикмета, що зима буде сніжною і морозною.

Яка погода на Покров, такою і буде вся зима.

Зіграєш весілля на Покров – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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