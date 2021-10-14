Дізнайтеся, яке 15 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

У православній церкві 15 жовтня вшановується пам'ять мучеників Кипріяна і Юстини, що жили в IV столітті і загинули за віру в Христа.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

За церковними легендами, Кипріан і Юстина жили в III столітті в Антіохії (сучасна Сирія) і спочатку були язичниками.

Дівчина під враженням від почутої проповіді прийняла християнство і навіть вмовила своїх батьків наслідувати приклад. Кипріян вважався головним жерцем і могутнім чаклуном, який опанував мистецтвом магії в найбільших центрах язичництва того часу і прославився силою управляти стихіями, викликати мерців, насилати хвороби і зазивати злих духів.

Одного разу юнак Аглаїд, який безуспішно сватався до Юстини, попросив мага приворожити християнку. Всі закляття Кипріяна, включаючи мор в місті, дівчина змогла відвести за допомогою молитви Господу і суворого посту.

Чародій зрозумів все безсилля чорної магії перед Богом, розкаявся і теж прийняв християнство, і навіть через рік став єпископом.

Під час гонінь християн, Юстина і Кипріан постраждали за навернення багатьох язичників у віру і були страчені.

Звичаї і традиції 15 жовтня

Потрібно сказати, що від псування і заклять чоловіки просили заступництва у Кипріяна, а жінки - Юстини. Православні ходили до церкви і ставили свічки перед іконами, говорили спеціальні молитви-тропарі.

Дівчата в цей час продовжували ходити на посиденьки, але в будні дні не грали і не веселилися, а сиділи з шиттям або пряжею. За роботою співали протяжні пісні.

Головні заборони, що не можна робити 15 жовтня

15 жовтня в народі на Кипріянов день вірили, що біси полюють за душами людей. Вважалося, що чорти можуть ходити по вулицях у вигляді незнайомців або бродячих звірів. Звідси пішло важливе правило - в цей день не пускати в свій будинок чужих людей або звірів, так як вони можуть привести за собою хвороби і пристріт.

Не можна вживати спиртні напої, волати або згадувати біса і грішити. Не можна нехтувати обов'язком помолитися в церкві.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

вранці іній - погода в найближчі дні буде сухою і сонячною;

весь день йде дощ - зима буде холодною.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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