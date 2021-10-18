Дізнайтеся, яке 19 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.
19 жовтня християни вшановують пам'ять апостола Фоми, одного з дванадцяти учнів Спасителя.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята
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Фома займався рибальством в Галілеї до тих пір, поки не почув звернення до народу Ісуса Христа, яке пробудило в ньому тягу поповнити ряди сподвижників Месії.
Подорожуючи по світу разом зі своїм учителем, він з мужністю і гордістю відчував всі тяготи обраного шляху і незабаром був обраний найближчим учнем Ісуса, а після його вознесіння "успадкував" дар виганяти нечисть і зцілювати людей. Помер мученицькою смертю в I столітті, загинувши від рук язичників.
Фому ще називають невіруючим через те, що він не повірив у воскресіння Ісуса Христа після смерті. І тільки, коли особисто побачив рани на його тілі при розп'ятті, він увірував і став старанним проповідником християнського віровчення.
Традиції та звичаї дня
Вірили, що чим більше припасеш до 19 жовтня, тим простіше буде пережити зиму – продовольства вистачить до настання теплих днів. Згідно з народним переконанням, Фома дуже любить запасливих і економних людей.
Обов'язково відправлялися вранці 19 жовтня в церкву і ставили свічку святому Фомі.
По центру багато накритого столу в кожному будинку ставили свіжий хліб. Вірили, чим винахідливіше і багатше господині приготували меню, тим більше достатку чекає всю сім'ю протягом року, і ніхто хворіти не буде.
Головні заборони, що не можна робити
У цей день не можна відмовляти жебракам в шматку хліба, інакше рік погрожує бути неврожайним.
У Фомін день категорично не можна лінуватися, залежуватися в ліжку і даремно витрачати час — апостол не любить ледарів.
Особливо грішно було пліткувати і брехати на свято - це обіцяло багаторазовому множенню всього негативу, але вже проти самому обманщика.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- Якщо спокійна погода і немає сильного вітру - чекайте холодів;
- Якщо ввечері Зоря яскраво-червоного кольору - готуйтеся до негоди.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
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