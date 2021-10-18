Що потрібно знати про важливу дату

Дізнайтеся, яке 19 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

19 жовтня християни вшановують пам'ять апостола Фоми, одного з дванадцяти учнів Спасителя.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Фома займався рибальством в Галілеї до тих пір, поки не почув звернення до народу Ісуса Христа, яке пробудило в ньому тягу поповнити ряди сподвижників Месії.

Подорожуючи по світу разом зі своїм учителем, він з мужністю і гордістю відчував всі тяготи обраного шляху і незабаром був обраний найближчим учнем Ісуса, а після його вознесіння "успадкував" дар виганяти нечисть і зцілювати людей. Помер мученицькою смертю в I столітті, загинувши від рук язичників.

Фому ще називають невіруючим через те, що він не повірив у воскресіння Ісуса Христа після смерті. І тільки, коли особисто побачив рани на його тілі при розп'ятті, він увірував і став старанним проповідником християнського віровчення.

Традиції та звичаї дня

Вірили, що чим більше припасеш до 19 жовтня, тим простіше буде пережити зиму – продовольства вистачить до настання теплих днів. Згідно з народним переконанням, Фома дуже любить запасливих і економних людей.

Обов'язково відправлялися вранці 19 жовтня в церкву і ставили свічку святому Фомі.

По центру багато накритого столу в кожному будинку ставили свіжий хліб. Вірили, чим винахідливіше і багатше господині приготували меню, тим більше достатку чекає всю сім'ю протягом року, і ніхто хворіти не буде.

Головні заборони, що не можна робити

У цей день не можна відмовляти жебракам в шматку хліба, інакше рік погрожує бути неврожайним.

У Фомін день категорично не можна лінуватися, залежуватися в ліжку і даремно витрачати час — апостол не любить ледарів.

Особливо грішно було пліткувати і брехати на свято - це обіцяло багаторазовому множенню всього негативу, але вже проти самому обманщика.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Якщо спокійна погода і немає сильного вітру - чекайте холодів;

Якщо ввечері Зоря яскраво-червоного кольору - готуйтеся до негоди.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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